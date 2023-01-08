9 січня 2023

На початку березня у багатьох країнах світу, особливо в Японії, згадують ім'я Момофуку Андо, винахідника локшини швидкого приготування та супу з неї.

Момофуку Андо (5 березня 1910 — 5 січня 2007) заснував свою компанію Nissan Food Products, якою керував практично до кінця життя, у 1948 році. Але знаменита на весь світ локшина з'явилася лише через 10 років, 1958 року.

Експериментальна локшина готувалася за 3 хвилини та була приправлена смаком курки. Початковою метою Момофуку Андо в роботі над створенням такої їжі було бажання нагодувати більше людей, оскільки в післявоєнній Японії гостро відчувався дефіцит продовольства.

Перш ніж отримати потрібний продукт, Андо розглядав багато різних варіантів. Якось він звернув увагу на рідке бездріжджове тісто (кляр), яке його дружина приготувала для обсмажування продуктів у фритюрі. І тоді він вирішив застосувати таку технологію. Спочатку замочив локшину в приправленому курячому бульйоні, а потім обсмажив її у фритюрі та висушив.

У 1971 Андо винайшов упаковку для своєї локшини у вигляді спеціального пластикового контейнера. А в 2005 році його компанія розробила спеціальне вакуумне пакування такої локшини для астронавтів.

1972 року Андо завершив ще один грандіозний проект. Його локшина почала випускатися не тільки в брикетах, як раніше, а ще й у спеціальній склянці, в яку потрібно було просто додати окропу. Трохи згодом до такого супу почали додавати різні сушені добавки овочів та м'яса.

Момофуку Андо не дожив до свого столітнього ювілею лише три роки. До речі, сам він не раз заявляв, що своїм довголіттям завдячує регулярному вживанню саме локшини власного винаходу.

Щороку люди в усьому світі вживають 44 мільярди порцій локшини швидкого приготування. Зараз така локшина вважається найдешевшою, хоча спочатку вона позиціонувалася як ексклюзивний і дорогий продукт і коштувала у 6 разів дорожче за звичайну локшину.

Локшина швидкого приготування, згідно з неодноразовими опитуваннями громадської думки в Японії, була названа «найголовнішим японським винаходом XX століття».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш