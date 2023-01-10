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Росія боїться відправляти в Україну передові літаки: британська розвідка

18:50 11 січня 2023
літак

Як повідомляють аналітики британського Міністерства оборони, Су-57 Felon не залітали на українську територію.

«Принаймні з червня 2022 року повітряно-космічні сили росії майже напевно використовують Су-57 Felon для виконання місій проти України. Felon — це найсучасніший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, що використовує стелс-технології та високотехнологічну авіоніку. Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією, запуском ракет великої дальності класу „повітря-поверхня“ або „повітря-повітря“ на території України. Нещодавні комерційні знімки показують п'ять літаків Felon, що знаходяться на авіабазі в Ахтубінську, де знаходиться 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Felon, ці літаки, ймовірно, були задіяні в операціях проти України. Росія, швидше за все, буде уникати можливої репутаційної шкоди, зменшення експортних перспектив та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати літака Felon над територією України».

За даними аналітиків, це є симптомом того, що росія продовжує використовувати свої військово-повітряні сили у війні, уникаючи ризику.

Нагадаємо, нещодавно український безпілотник атакував військовий аеродром у російському Енгельсі.

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