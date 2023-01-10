Вершкова пана-кота з мандаринками: вишуканий десерт, який готувати дуже просто

Звичайно, мандарини, що залишилися після новорічної ночі, можна просто викинути у відро для сміття, але краще використати їх для приготування незвичайної і смачної страви, якщо вони ще не зіпсувалися. Мова йде про пана-коту — десерт італійського походження. Це буде чудовим переходом від важких різдвяних та новорічних страв до більш звичайного повсякденного харчування. Вона точно не буде обтяжливою, навпаки, стане чудовим доповненням до вашої післяобідньої кави, впевнена фудблогерка Надія Оранська.

Складники: Мандариновий шар: Мандарини — 5 шт. ~ 250 г

Желатин — 5 г +вода (кімн. темп. — 25 мл)

Цукор — 40 г Вершковий шар: Вершки — 250 мл

Цукор — 40 г

Ван. цукор — 2 ч.л.

Желатин — 5 г +вода (кімн. темп. — 25 мл)

Приготування:

Желатин залити водою. Мандарини очистити від шкірки — перетворити в пюре за допомогою блендера, перетерти через сито. Перелити в каструлю, додати цукор — підігрівати на плиті до розчинення цукру. Потім зняти з вогню каструлю, добавити набухший желатин — перемішати. Підготувати стаканчики, налити наполовину мандариновою масою і відправити в холодильник/морозилку до застигання.

Желатин залити водою і залишити до набухання. В окрему каструлю влити вершки, цукор. Поставити на вогонь, підігрівати, весь час помішувати — до розчинення цукру. Зняти з вогню каструлю, добавити набухший желатин — перемішати до розчинення.

Вийняти з холодильника стакани з застиглим мандариновим шаром, влити вершковий. Поставити в холодильник до застигання. Прикрасити можна шматочками мандаринки чи улюбленими ягодами.

Нагадаємо кілька рецептів десертів, що не потребують використання електрики, від кондитерки Наталі Берладин.

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