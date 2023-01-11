Хліб по 70−80 гривень за буханець: у Польщі очікують різкого підвищення цін на продукти

Голова Зернової та кормової палати, представниця руху «Польща 2050» Моніка Пйонтковська в інтерв’ю RMF FM заявила, що у першому кварталі цього року в країні знову буде зростання цін на продукти харчування.

«Все буде дорожчати. Жири, молочні продукти або хліб. За рік продукти харчування подорожчали в середньому на 23%. Перед Великоднем це зростання прискориться, що пов'язано з підвищенням цін на енергоносії та газ. Зростання може становити від 30 до 35 відсотків. Буханець хліба може коштувати 8 злотих (1 злотий — 8,41 українська гривня — Авт.) У супермаркетах ціни на хліб будуть вищими. Найбільше проблем у малих і середніх магазинів та сімейного бізнесу».

Їжа, за словами експертки, не буде дефіцитною, але вона буде дорогою

«На полицях магазинів не буде дефіциту цих продуктів харчування. Хоча продовольство буде в наявності, його доступність для певних верств населення може бути під загрозою. Саме через високі ціни. Ціни на зернові формуються під впливом цін на світових біржах. І це, так би мовити, також відображається на цінах на зерно в Польщі. На момент агресії росії проти України ці ціни дійсно підскочили на біржах. Пізніше вони знизилися, і на сьогоднішній день ми скоріше маємо тенденцію, що ціни на зерно знижуються, але ціни на корми зростають. Парадокс. А за цим пішли ціни на м'ясо. Чому? Інфляція, вартість робочої сили. Цього року буде введення мінімальної заробітної плати, підвищення цін на добрива, тобто собівартості продукції, а також енергоносіїв і газу».

Додамо, що станом на кінець грудня 2022 року кількість біженців з України в Польщі становила 950 тисяч осіб, а всього громадян України в Польщі — близько 2,3 мільйонів.

Нагадаємо, що у Польщі заявили, скільки ще українських біженців зможуть прийняти.

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