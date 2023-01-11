Можна їсти навіть гарячим: соковитий та ароматний мандариновий пиріг на сковорідці від Володимира Ярославського

Відомий ресторатор Володимир Ярославський, який напередодні Різдва 7 січня запропонував свій рецепт святкової куті, поділився рецептом мандаринового пирога на пательні.

«Починав коли було світло, а закінчував готувати на пальнику, але ми, українці, незламні тож нас не злякати складнощами. Згодні? Тому коли хочеться чогось незвичного, але простого та солодкого пропоную приготувати мій пиріг», — написав він.

Інгредієнти: — 5−6 мандарин середнього розміру

- 20 г вершкового масла

- 30 г цукру

- можна додати мелений кардамон або корицю Для тіста: — 1 яйце

- 50 г молока

- 50 г цукор

- 25 г рослинної олії

- 120 г борошна

- 5 г розпушувач

- цедра лимону або ванілін Спосіб приготування: На антипригарну пательню насипати цукор та вершкове масло. Помішати лопаткою і довести до карамельного кольору. Наверх покласти зрізом униз, почищені й розрізані навпіл мандарини (кісточки треба видалити). Потім посипати спеціями. Наверх одразу налити підготоване тісто, де усі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Потрібно дивитися, щоб консистенція тіста була подібна до сметани. Далі накриваємо кришкою та на маленькому вогні «печемо» пиріг поки тісто не пропечеться. Готовність визначаємо або рукою або дерев’яною шпажкою. Також слідкуємо за вогнем, щоб пиріг підрум’янився. Карамельний колір означає, що страва готова та смачна. Готовий пиріг перегортаємо на тарілку. Його можна їсти навіть гарячим. Він виходить соковитий і ароматний.

Як писали «ФАКТИ», раніше Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт риби, запеченої у фользі.

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