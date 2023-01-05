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«Смак українського Різдва»: рецепт куті від Володимира Ярославського

15:03 5 січня 2023
Кутя

Відомий ресторатор Володимир Ярославський напередодні Різдва 7 січня запропонував свій рецепт святкової куті.

У соцмережах він зізнався, що цього разу не встиг перейти на святкування Різдва 25 грудня, але побіцяв наступного разу саме у грудні відзначати це свято. Розповідаючи про кутю, він зазначив, що за традицією ця страва готується на Святвечір заздалегідь і ставиться у найпочесніше місце в хаті.

Інгредієнти:

  • 175 г пшениці;
  • 50 г маку;
  • 150 г очищених волоських горіхів;
  • 75 г лохини сушеної;
  • 75 г журавлини сушеної;
  • 100 г меду (або на свій смак);
  • 100−150 г узвару.

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Приготування:

  • Пшеницю добре промити та варити на повільному вогні у великій кількості підсоленої води приблизно 45 хвилин.
  • Відкинути готову пшеницю на сито.
  • Поставити на маленький вогонь промитий мак — приблизно на 30 хвилин, поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Дати охолонути та перетерти у ступці чи блендері у пасту.
  • Лохину і журавлину залити на хвилину окропом і відкинути на сито.
  • Горіхи підсмажити до рум'яності у духовці.
  • У великій мисці змішати пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додати мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковитою та ароматною.

За словами ресторатора, замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.

Раніше рецептом правильної різдвяної куті на пшениці та узварі з додаванням меду та горіхів поділилася директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

За традицією, на Святвечір готують 12 страв.

Фото Володимира Ярославського

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