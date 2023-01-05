«Смак українського Різдва»: рецепт куті від Володимира Ярославського
Відомий ресторатор Володимир Ярославський напередодні Різдва 7 січня запропонував свій рецепт святкової куті.
У соцмережах він зізнався, що цього разу не встиг перейти на святкування Різдва 25 грудня, але побіцяв наступного разу саме у грудні відзначати це свято. Розповідаючи про кутю, він зазначив, що за традицією ця страва готується на Святвечір заздалегідь і ставиться у найпочесніше місце в хаті.
Інгредієнти:
- 175 г пшениці;
- 50 г маку;
- 150 г очищених волоських горіхів;
- 75 г лохини сушеної;
- 75 г журавлини сушеної;
- 100 г меду (або на свій смак);
- 100−150 г узвару.
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Приготування:
- Пшеницю добре промити та варити на повільному вогні у великій кількості підсоленої води приблизно 45 хвилин.
- Відкинути готову пшеницю на сито.
- Поставити на маленький вогонь промитий мак — приблизно на 30 хвилин, поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Дати охолонути та перетерти у ступці чи блендері у пасту.
- Лохину і журавлину залити на хвилину окропом і відкинути на сито.
- Горіхи підсмажити до рум'яності у духовці.
- У великій мисці змішати пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додати мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковитою та ароматною.
За словами ресторатора, замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.
Раніше рецептом правильної різдвяної куті на пшениці та узварі з додаванням меду та горіхів поділилася директорка Школи леді Тетяна Мокріді.
За традицією, на Святвечір готують 12 страв.
Фото Володимира Ярославського159
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