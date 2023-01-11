На Хмельниччині розбився автобус Харків — Ужгород: багато потерпілих (фото)

В Україні сталася ще одна ДТП за участю рейсового автобусу. На Хмельниччині 11 січня близько 02:50 години на автодорозі сполученням «Стрий — Ізварине» поблизу села Подільське Хмельницького району сталася ДТП за участі рейсового автобусу, в якій постраждало дев’ять людей. Про це повідомили поліції Хмельницької області.

«48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом „Мерседес Спринтер“ сполученням „Харків — Ужгород“, допустив з’їзд на узбіччя дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу. За попередньою інформацією, внаслідок аварії дев’ять пасажирів, серед яких 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості», — йдеться у повідомленні.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Головне управління ДСНС у Хмельницькій області повідомило, бійці Служби порятунку на місці інциденту врятували двох людей, яких затиснуло понівеченими конструкціями машини, а також провели превентивні заходи, аби запобігти пожежі. Постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у лікувальні заклади Хмельниччини.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Вінничині автомобіль зіткнувся з автобусом, загинули жінка та дитина.

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