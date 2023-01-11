«Можливо, вони кликали на допомогу»: названо причину смерті двох хлопчиків, знайдених на дні кар'єру на Дніпропетровщині

Експерти встановили причину смерті 6-річного Данила Литенця та його 8-річного друга Жори Ковальова, чиї тіла були виявлені ще 8 грудня на дні Інгулецького кар'єру на Дніпропетровщині. Як з'ясувалося, обидва хлопчики померли від переохолодження. Діти лежали один від одного приблизно за п'ятдесят метрів, і на них, попри досить холодну погоду, не було верхнього одягу. 6-річний Данило був одягнений у сорочку та легкий светр. Жора, що лежав обличчям униз на невеликому піднесенні, був лише у штанах, футболці з коротким рукавом, у спортивній шапочці та… босоніж. Одягу поруч із дітьми не було.

Яким чином хлопчики потрапили в кар'єр, поки що залишається загадкою. Тут роботи не проводились дуже давно. Кар'єр був огороджений і перебував під охороною. Охоронець, який назвався Дмитром, запевнив «ФАКТИ», що діти не могли непомітно проникнути на територію.

Данило Литенець

Попри те, що причина смерті хлопців встановлена, у цій справі все ще залишається безліч загадок. Нагадаємо, що Данило та Жора зникли ще наприкінці листопада. На пошуки хлопчиків було кинуто всі можливі сили. Щоправда, на територію кар'єру, що охороняється, ніхто не заходив. Адже охоронці сказали, що на території нікого зі сторонніх просто не може бути.

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», 8-річний Жора Ковальов любив бродити один містом. Рік тому поліція виявила його на автовокзалі Інгульця. Тоді на батьків хлопчика було складено адмінпротокол. У школі, де навчався Жора, «ФАКТАМ» розповіли, що він після уроків часто сідав на пасажирський автобус і катався туди-сюди.

— І Жору, й Данила часто можна було побачити біля магазину, — розповіла «ФАКТАМ» місцева мешканка Ксенія. — Здебільшого або дрібні гроші просили, або просили, щоб їм купили цукерки. А одного разу я сама бачила, як Жора підійшов до якогось чоловіка й попросив сигарет. Я обурилася. Кажу: «Ти ж іще маленький. Тобі не можна курити!» А хлопчик у відповідь: «Та я не курю. То мама попросила».

Ксенія, яка добре знає обидві родини, стверджує, що хлопчиків не били. Хоча вдома часто бували сварки.

— Я знаю, що Жора з Данею дружили. Часто їх бачили разом. Одного разу 6-річний Данило навіть залишався ночувати у свого старшого друга. Я потім якось спитала Даню, чи відпрошувався він у мами. Хлопчик сказав, що мати не була проти.

Напередодні ніщо не віщувало біди. Данило ходив у перший клас. За день до зникнення він був на заняттях (молодші класи навчаються очно. — Авт.). Діти вийшли з дому, скоріш за все, вже після уроків. І зникли.

— Тіла хлопчиків знайшли лише тоді, коли розпочалися роботи в цій частині кар'єру, — каже охоронець Дмитро. — Робітники знайшли дітей одразу ж, щойно вийшли на роботу. Скільки хлопчики провели часу у кар'єрі, не можу сказати. Моя версія така, що вже було темно, вони там гуляли та зірвалися вниз. А вибратись назад уже не змогли. Там завелика глибина для таких дітей. Пригадую, наприкінці листопада вночі було дуже холодно. До 10 градусів було. Вони й в одязі там задубіли б. А тут — взагалі незрозуміло, чому були роздягненими. Я думаю, що вони могли звати на допомогу. Але місце, де діти зірвалися в кар'єр, від поста знаходиться на достатній відстані, та ще й на глибині. Дитячих голосів ніхто з охоронців, хто був на посту того дня, не почув би. Дуже шкода. Але я все одно не можу зрозуміти, як діти опинилися на території об'єкту, що охороняється.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у затоплений кар'єр на Криворіжжі впали двоє підлітків, які хотіли зробити селфі на краю урвища.

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