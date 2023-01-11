Поранений у бою Дмитро Лінартович розповів про свій стан та показав фото

Український актор Дмитро Лінартович, який отримав тяжку контузію та осколкові поранення у бою під Бахмутом, вперше вийшов на зв’язок та розповів про свій стан. Воїн опублікував у Facebook світлину з медичного потяга, який евакуює в більш безпечне місце тяжко поранених захисників.

Попри отримані травми, Дмитро намагається посміхатися та дякує усім за турботу.

«Поїзд для тяжко поранених від ЗСУ. Дякую, лікарям та ЗСУ за турботу! Я весь час у дорозі. Перші спроби усміхнутися. І пам'ятайте, що ми перемагаємо, бо наша українська нація є незламною!» — підписав фото Дмитро Лінартович.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення актор добровольцем вступив до лав ЗСУ, служить розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Лінартович — актор театру та кіно, дубляжу, зірка фільмів «Толока» та «Обмін».

Раніше музикант Олександр Положинський розповідав, як йому дивом вдалося вижити під ворожим обстрілом.

«ФАКТИ» повідомляли про те, що актор Віктор Стороженко отримав важке поранення на Донбасі.

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