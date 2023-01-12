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Більше ніяких олів’є на Старий Новий рік: рецепт салату з язика на святковий стіл від Лілії Цвіт (відео)

15:15 12 січня 2023
Салат з язиком

Наближається так званий «старий» Новий рік і чимало українських господинь прагнуть приготувати цього дня щось новеньке. Саме для них львівський фудблогер Лілія Цвіт приготувала оновлену варіацію знайомого салату «Олів'є» — але з відвареним язиком.

На думку Лілії, нині вже час відмовлятися від радянських атрибутів, міняючи їх на суто українські.

Для приготування салату з язиком вам знадобляться (з розрахунку на одну тарілку):

  • язик свинячий — 250 г;
  • цибуля — 2 головки (краще брати червону);
  • сіль — 1/3 чайної ложки;
  • оцет — 1 столова ложка;
  • перець мелений;
  • зелений горошок — ½ банки;
  • гриби мариновані — 200 г;
  • хліб житній (для приготування сухариків до салату) — 2 скибки.

Майонез краще приготувати власноруч, використавши сире яйце, 0,5 ч. л солі, 1 столову ложку оцту, 1 чайну ложку гірчиці, перець та 200 мл олії.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, якими стравами найкраще зустрічати прихід Року Чорного Водяного кролика.

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