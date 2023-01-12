Більше ніяких олів’є на Старий Новий рік: рецепт салату з язика на святковий стіл від Лілії Цвіт (відео)
Наближається так званий «старий» Новий рік і чимало українських господинь прагнуть приготувати цього дня щось новеньке. Саме для них львівський фудблогер Лілія Цвіт приготувала оновлену варіацію знайомого салату «Олів'є» — але з відвареним язиком.
На думку Лілії, нині вже час відмовлятися від радянських атрибутів, міняючи їх на суто українські.
Для приготування салату з язиком вам знадобляться (з розрахунку на одну тарілку):
- язик свинячий — 250 г;
- цибуля — 2 головки (краще брати червону);
- сіль — 1/3 чайної ложки;
- оцет — 1 столова ложка;
- перець мелений;
- зелений горошок — ½ банки;
- гриби мариновані — 200 г;
- хліб житній (для приготування сухариків до салату) — 2 скибки.
Майонез краще приготувати власноруч, використавши сире яйце, 0,5 ч. л солі, 1 столову ложку оцту, 1 чайну ложку гірчиці, перець та 200 мл олії.
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