Більше ніяких олів’є на Старий Новий рік: рецепт салату з язика на святковий стіл від Лілії Цвіт (відео)

Наближається так званий «старий» Новий рік і чимало українських господинь прагнуть приготувати цього дня щось новеньке. Саме для них львівський фудблогер Лілія Цвіт приготувала оновлену варіацію знайомого салату «Олів'є» — але з відвареним язиком.

На думку Лілії, нині вже час відмовлятися від радянських атрибутів, міняючи їх на суто українські.

Для приготування салату з язиком вам знадобляться (з розрахунку на одну тарілку):

язик свинячий — 250 г;

цибуля — 2 головки (краще брати червону);

сіль — 1/3 чайної ложки;

оцет — 1 столова ложка;

перець мелений;

зелений горошок — ½ банки;

гриби мариновані — 200 г;

хліб житній (для приготування сухариків до салату) — 2 скибки.

Майонез краще приготувати власноруч, використавши сире яйце, 0,5 ч. л солі, 1 столову ложку оцту, 1 чайну ложку гірчиці, перець та 200 мл олії.

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