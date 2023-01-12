Рак можна попередити: відомий у youtube лікар назвав продукт, що допоможе уникнути страшного захворювання

Лікар Берг (Dr. Berg) не так широко відомий у нашій країні, як Євген Комаровський, але у інтернет-просторі він присутній досить давно, і веде власні відео-семінари, курси, тощо.

Звичайно, їх перегляд не може замінити відвідування «живого» лікаря у стаціонарному медичному закладі, тому рішення про те, чи варто прослуховувати курси Берга та слідувати його порадам — особиста справа кожного українця.

Але в умовах війни, коли не кожному доступна можливість отримати консультацію у «справжнього» спеціаліста, така можливість може здатись видатись цілком слушною.

Як приклад лекції Берга приводимо відео з порадами про «продукт № 1, що допоможе попередити захворюванню на рак».

Мова йде про паростки броколі, що містять отруйну для ракових клітин речовину — сульфорафан. За словами лікаря, він стимулює «самогубство (апоптоз)» злоякісних клітин.

Також паростки броколі суттєво уповільнюють ріст метастазів, зменшують ступінь ушкодження ДНК, а безпосередньо сульфорафан стимулює другу фазу детоксикації печінки.

Аби підвищити ефективність сульфорафану, паростки треба нагріти до 70 градусів за Цельсієм. Для цього візьміть склянку окропу, вилийте її в ємність і додайте півсклянки холодної води. Замочіть паростки брокколі у цій воді на 10 хвилин, потім сполосніть і покладіть у холодильник. Зелень можна додавати в салат, подрібнити в блендері і додати в смузі або ж просто з'їсти.

Нагадаємо, прихильники здорового харчування давно знають про користь паростків, в тому числі й зернових культур.

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