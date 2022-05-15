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Здоров'я та медицина

Комаровський розповів, як спілкуватися з дітьми-біженцями: нехай відчують себе «у зграї»

11:35 15 травня 2022
Комаровський розповів, як спілкуватися з дітьми-біженцями: нехай відчують себе «у зграї»

Під час руйнівної війни, яку розв'язала путінська росія, багато маленьких українців вимушено опинилися за межами рідного краю і навіть почали відвідувати дитячі садки та школи в інших країнах. І, звичайно, там до маленьких біженців з України виявляють підвищену увагу.

У цьому зв'язку важливо розуміти — чи справді дітям потрібне особливе ставлення? Відповідь на це запитання дав педіатр Євген Комаровський у ефірі ТРК «Україна».

За його словами, базовим правилом має стати «дитина має бути в зграї».

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«Щойно вона (дитина. — Авт.) починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитися до нього не так, як до інших дітей, у дитини на рівні підсвідомості виникає питання до самої себе: «Чи все зі мною в порядку? На всіх кричать, а мене шкодують «Всіх змушують збирати іграшки, а мене немає. Напевно, зі мною справді щось не так» , — каже медик.

Тому, зазначає він, коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба не шкодувати її, а всіляко підкреслювати, що вона така ж, як усі.

«Головне — створити у дитини відчуття, що вона повноцінний член колективу. І те, що з ним було, не робить його кращим чи гіршим. Він такий, як і решта дітей», — пояснює кандидат медичних наук.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський нагадав українцям і про важливість дотримання протиепідемічних правил, адже коронавірус нікуди не подівся.

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