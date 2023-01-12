Збірна України з футболу залишилася без головного тренера

Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером збірної країни Олександром Петраковим, якого не взяли до тероборони Києва, повідомляє офіційний сайт УАФ.

«Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці, — заявив 65-річний Олександр Петраков. — Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що протягом півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим та натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі та поза ним.

Ми прагнули досягти якомога більшого і подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президентові УАФ Андрію Павелку за довіру.

Дякуємо нашим найкращим у світі вболівальникам за те, що гаряче і щиро підтримували та вірили в нас. Я залишаюся найзатятішим уболівальником збірної України. Слава Україні".

Нагадаємо, що Олександр Петраков, який привів збірну U20 до «золота» чемпіонату світу, у серпні 2021-го після відставки Андрія Шевченка був призначений виконувачем обов'язків наставника «жовто-синіх», а в листопаді того ж року позбавився приставки «в. о.». Під його керівництвом збірна України провела 15 поєдинків, у яких здобула 6 перемог, 7 разів зіграла внічию та двічі програла, не зумівши при цьому піднятися до елітного дивізіону Ліги націй та здобути путівку на ЧС-2022.

На посаду нового «керманича» збірної України футбольний розголос сватає Сергія Реброва, у якого, щоправда, все ще чинний контракт з клубом «Аль-Айн» з ОАЕ. Вже 29 березня гостьовим матчем проти Англії наша національна команда стартує у відбірному турнірі Євро-2024.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань очолив одного з лідерів УПЛ.

Фото uaf.ua

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