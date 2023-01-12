З футболістом без ноги та без Кріштіану Роналду: названо номінантів на премію ФІФА The Best-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила списки претендентів на премію The Best FIFA Football Awards, яка щорічно вручається лауреатам року — зокрема, найкращому футболісту світу (торік визнання удостоївся форвард «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовські), найкращому тренеру та автору найкращого гола.

На нагороду «Найкращий футболіст року» претендують 14 номінантів, серед яких не виявилося триразового володаря нагороди португальця Кріштіану Роналду, який підписав контракт із «Аль-Насром» з Саудівської Аравії. Фаворитів, мабуть, троє — володар «Золотого м'яча» француз Карім Бензема з «Реала», новий чемпіон світу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі з «ПСЖ» та його зірковий одноклубник, найкращий бомбардир ЧС-2022 француз Кіліан Мбаппе.

Повністю список номінантів на приз найкращому футболісту року виглядає так:

Хуліан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сіті»);

Джуд Беллінгем (Англія, «Боруссія» Д.);

Карім Бензема (Франція, «Реал»);

Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»);

Ерлінг Холанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»);

Ашраф Хакімі (Марокко, «ПСЖ»);

Роберт Левандовські (Польща, «Барселона»);

Садіо Мане (Сенегал, «Баварія»);

Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»);

Ліонель Мессі (Аргентина, «ПСЖ»);

Лука Модріч (Хорватія, «Реал»);

Неймар (Бразилія, «ПСЖ»);

Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»);

Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал»).

У номінації «Найкращий гол року» (премія імені Ференца Пушкаша вручається з 2009-го) вболівальникам доведеться обрати найкращий із 11 шедеврів, серед яких м'яч, забитий польським футболістом-ампутантом Марцином Олексі.

Повний перелік претендентів на нагороду:

Маріо Балотеллі (Італія): «Адана Демірспор» — «Гезтепе» (турецька суперліга, 22 травня 2022 року);

Амандін Анрі (Франція): «Барселона» — «Ліон» (жіноча Ліга чемпіонів, 21 травня 2022 року);

Тео Ернандес (Франція): «Мілан» — «Аталанта» (серія А, 15 травня 2022 року);

Алу Куоле (Австралія): Ірак — Австралія (Кубок Азії U23, 4 червня 2022 року);

Кіліан Мбаппе (Франція): Аргентина — Франція (чемпіонат світу, 18 грудня 2022 року);

Франсіско Гонсалес (Аргентина): «Сентраль Кордова» — «Росаріо Сентраль» (вищий дивізіон Аргентини, 1 серпня 2022 року);

Марцин Олексі (Польща): «Варта» — «Сталь» (чемпіонат Польщі серед футболістів-ампутантів, 6 листопада 2022 року);

Сальма Параллуелло (Іспанія): «Барселона» — «Вільярреал» (жіночий чемпіонат Іспанії, квітень 2022 року);

Димітрі Пайєт (Франція): «Ліон» — ПАОК (Ліга конференцій, 7 квітня 2022 року);

Рішарлісон (Бразилія): Бразилія — Сербія (чемпіонат світу, 24 листопада 2022 року);

Алесія Руссо (Англія): Англія — Швеція (чемпіонат Європи серед жінок, 26 липня 2022 року).

До шорт-листу на перемогу в номінації «Найкращий воротар» потрапили:

Алісон Бекер (Бразилія, «Ліверпуль»);

Яссін Боно (Марокко, «Севілья»);

Тібо Куртуа (Бельгія, «Реал»);

Едерсон (Бразилія, «Манчестер Сіті»);

Еміліано Мартінес (Аргентина, «Астон Вілла»).

Примітно, що з п'яти голкіперів двоє — Алісон Бекер та Едерсон — на міжнародному рівні представляють збірну Бразилії.

І нарешті, до переліку претендентів на звання найкращого тренера увійшли:

Карло Анчелотті (Італія, «Реал»);

Дідьє Дешам (збірна Франції);

Хосеп Гвардіола (Іспанія, «Манчестер Сіті»);

Валід Реграгі (збірна Марокко);

Ліонель Скалоні (збірна Аргентини).

Додамо, що голосування вболівальників на офіційному сайті ФІФА триватиме до опівночі 3 лютого, після чого буде названо трійки фіналістів, а згодом і самі лауреати року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь.

Фото fifa.com

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