Українців чекає суттєве падіння доходів у 2023 році: чи чекати на компенсації від Кабміну

Незважаючи на відчутну «військову інфляцію», яка за підсумками 2022 року може становити 30%, закон про державний бюджет на 2023 рік не передбачає збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Як відомо, станом на січень 2022 року в Україні середня зарплата становила 14577 грн, мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія -1934 грн, а середня пенсія — 3991 грн.

За розрахунками аналітиків видання Обозрєватель, з урахуванням інфляції, щоб зберегти рівень свого достатку станом на грудень 2022 року, доходи українців мали б скласти:

мінімальна пенсія — 2514 грн (реальний розмір — 2093 грн);

мінімальна зарплата — 8450 грн (реальний розмір — 6700 грн);

середня пенсія — 5188 грн. (реальний розмір — 4539 грн.);

середня зарплата — 18950 грн (реальний розмір — 13387 грн).

Таким чином, не виключається, що 2023 рік може виявитися критично складним для малозабезпечених українців, реальні доходи яких обваляться найбільш критично.

Як не парадоксально, фінансовий стан пенсіонерів погіршиться менше, ніж у їхніх співгромадян, які працюють.

«В уряді є політична домовленість про те, що ми шукатимемо кошти для індексації пенсій у березні 2023 року, як це закладено в законі. Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємось у бюджетному процесі», — пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

А ось із зарплатами ситуація йде інакше. За оцінками експертів, чекати на збільшення зарплат у недержавних сферах можна буде лише у разі, коли економіка відновлюватиметься.

Нагадаємо, незважаючи на неможливість проводити збільшення соціальних виплат в Україні, вимоги до страхового стажу українців, як і раніше, зростатимуть. Так, 2023 року ті українці, яким виповнюється 60 років, не зможуть оформити пенсію, якщо у них не буде 30 років стажу. У разі призначення пенсії відкладається до 63 років.

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