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Спорт

Саудівський бізнесмен запропонував шалену суму за VIP-квиток на матч Кріштіану Роналду та Мессі в Ер-Ріяді

15:58 13 січня 2023
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду

За VIP-квиток на матч між командами Кріштіану Роналду, який підписав контракт з «Аль-Насром», та новоспеченого чемпіона світу Ліонеля Мессі, який відбудеться 19 січня в Ер-Ріяді, вже запропонували понад 2,5 млн доларів, повідомляє gulfnews.com.

За словами голови департаменту розваг уряду Саудівської Аравії Мушрефа Аль-Гамді, лідирує на аукціоні місцевий бізнесмен Мусреф аль-Хамді, котрий готовий заплатити 2,66 млн доларів, щоб поспілкуватися з легендами футболу.

Як відомо, у гала-поєдинку Riyadh Season Cup на стадіоні імені короля Фахда в столиці Саудівської Аравії збірна, що складається з гравців нового клубу Роналду «Аль-Наср» та «Аль-Хілал», побореться з командою Мессі «Парі Сен-Жермен».

Власник заповітного VIP-квитка зможе відвідати церемонію відкриття, зустрітися з Роналду, Мессі, Неймаром та Мбаппе, пройти в обидві роздягальні, взяти участь у церемонії нагородження, бути присутнім на гала-ланчі та сфотографуватися з переможцями протистояння. Вторговані від продажу цього квитка кошти (торги продовжаться до 17 січня) будуть спрямовані на благодійну діяльність.

Додамо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не грали один проти одного з грудня 2020 року, коли «Ювентус» з двома голами португальця розгромив у Лізі чемпіонів «Барселону» аргентинця — 3:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду не включено до списку претендентів на звання найкращого футболіста року за версією ФІФА.

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