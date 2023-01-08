13 січня 2023

Днями побачив список найдорожчих у світі вулиць, який щороку складає одна авторитетна ріелторська компанія. І знаєте, на що звернув увагу? На те, що буваючи там у різний час, знаходив унікальні порцелянові роботи, які потім привозив до Києва. Деколи це було пов'язано з неймовірними пригодами, але головне полягало все ж таки у результаті. І лише в одному з цих місць — у Гонконгу — побувати, щоправда, так і не довелося. Отже, цей список, в основу якого прийнято закладати вартість річної орендної плати за один квадратний метр.

Нью-Йоркська П'ята авеню, точніше верхня частина П'ятої авеню, у центрі Манхеттена вже багато років поспіль є лідером цього незвичайного рейтингу. На ній розташовано безліч ексклюзивних бутіків та історичних пам'яток міста. Ще з 1920-х років цю вулицю почали називати «Милею мільйонерів». Такою вона залишається й у наші дні. Тут оренда квадратного метра в середньому становить 29 822 євро на рік.

Гонконзька вулиця Козуей-Бей розташована на північному узбережжі острова. У різні роки орендну плату за квадратний метр торгових площ тут порівнювали з П'ятою авеню. Зараз Козуей-Бей знаходиться на другому місці (23 307 євро за метр).

Довжина легендарної паризької магістралі під назвою Єлисейські поля складає всього 1915 метрів. Вона тягнеться від площі Конкорд до Тріумфальної арки. Цю вулицю часто називають місцем «національного тріумфу» Франції, оскільки саме тут проходять традиційні військові паради, сюди стікаються мільйони городян та туристів для святкування інших урочистих подій. Не дивно, що за оренду одного квадратного метра на рік тут у середньому платять 13 255 євро.

Лондонська Бонд-стріт ще з XVIII століття є місцем розташування елітних магазинів та бутіків. Одна з головних вулиць району Вест-Енд складається з південної «старої» та північної «нової» частин, що примикають до Оксфорд-стріт та Пікаділлі. Річна орендна плата одного квадратного метра площі складає 10361 євро.

Вулиця Pitt Street Mall у найбільшому місті Австралії Сіднеї замикає п'ятірку лідерів у рейтингу найдорожчих вулиць світу. За один квадратний метр торгових чи офісних площ орендарям тут доводиться викладати в середньому 8656 євро на рік. Адже саме на цій вулиці розташовуються найвідоміші у місті бутіки та ресторани.

Представлені до вашої уваги дві чудові роботи майстрів знаменитої іспанської фарфорової мануфактури були привезені мною з Нью-Йорка та Лондона, де на згаданих вище вулицях нерідко можна зустріти не тільки магазини модного одягу, але й бутіки найвідоміших виробників фарфорових див.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш