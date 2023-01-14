Мають бути виконані певні умови: як багатодітним батькам достроково вийти на пенсію

Українське законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком окремим категоріям громадян. Чи мають право на пенсію на пільгових умовах багатодітні батьки — відповідь дали у Юридичному пораднику для ВПО.

«Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. Тому для призначення багатодітній матері пільгової пенсії повинні виконуватися наступні умови:

жінка народила п’ятьох або більше дітей;

виховала їх до шестирічного віку;

має не менше 15 років страхового стажу.

У такому разі, жінка отримає право вийти на пенсію після досягнення 50 років".

Щодо багатодітного батька, зауважують юристи, повинні виконуватися теж певні умови:

«Чоловік є батьком п’ятьох або більше дітей; виховував їх до шестирічного віку; має не менше 20 років страхового стажу; за вибором матері (тобто, якщо мати не скористалася своїм правом на достроковий вихід на пенсію); або у разі відсутності матері (за наявності свідоцтва про смерть матері дітей / рішення суду про позбавлення матері батьківських прав / визнання безвісті відсутньою).У такому разі чоловік отримає право вийти на пенсію після досягнення 55 років.

Для отримання права на дострокове призначення пенсії за віком бути багатодітним батьком або матірʼю не достатньо — повинні виконуватися умови, досліджені вище".

Нагадаємо, в Україні запроваджено новий порядок дострокового виходу на пенсію за станом здоров'я.

Хто має право в умовах воєнного стану достроково вийти на пенсію за віком, читайте тут.

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