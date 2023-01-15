Командувач Повітряними силами змушений був уночі спростовувати заяву Арестовича

Другий за популярністю блогер в Україні Олексій Арестович учергове збурив українське суспільство необдуманою заявою. Обговорюючи з Марком Фейгіним, російську агресію, він заявив, що ракета, яка зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі і вбила десятки людей, на будинок впала тому, що була збита нашою ППО.

«Її збили, вона впала на під'їзд. Вона підірвала, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження», — заявив Арестович, хоча на той час вже були офіційні заяви про безпосередній удар по будинку. Після чого російські пропагандисти у соцмережах та ЗМІ масово розтиражували слова радника Офісу президента України, покладаючи провину за вбивство цивільних на українську армію.

Спростовувати необдумані слова Арестовича був змушений командувач Повітряниз сил ЗСУ Микола Олещук — після першої години ночі була опублікована його заява, у якій вказано, що наразі Україна не в змозі збивати такі ракети і жодної з сотень Х-22 ще не збила:

«14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги). Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає.

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 — близько 950 кг. Максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від ціль може становити сотні метрів.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі. Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які «гучні» повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!"

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot поки що лише в планах союзників.

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