Ворог веде наступ відразу на чотирьох напрямках, атаки противника в районі Бахмута та Соледара відбиті, — Генштаб ЗСУ

Протягом доби, що минула, росіяни завдали 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. У Дніпрі ворог поцілив у багатоповерховий дім. Був здійснений 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.

За даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку, а також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському — намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Збито БпЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

«Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового. За наявною інформацією, в одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників», — йдеться у повідомленні.

За добу, що минула, в Україні були ліквідовані ще 630 окупантів.

Фото Генштабу

Напередодні командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG «Птахи Мадяра» Роберт Мадяр виклав відео з українськім прапором, який майорить в західній частині Соледара.

Фото Генштабу ЗСУ

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