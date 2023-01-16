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Швидкий перекус для дітей із доступних інгредієнтів за 5 хвилин: смачно, швидко і ситно (відео)

13:05 16 січня 2023
Рецепт

На жаль, українським господиням зараз важко готувати смаколики, як до війни, враховуючи хоча б планові, або й аварійні відключення електроенергії. Тому дуже корисно розширити свій арсенал страв за рахунок тих, на приготування яких не потрібно багато часу, і які до того ж не потребують дефіцитних нині інгредієнтів.

Також слід враховувати, що не всі страви подобаються наймолодшим членам родини.

Проте цього разу в мережі показали, як швидко приготувати ситний сніданок саме для малечі.

Вам знадобиться заздалегідь відварена картопля, яку розминають на пюре, 2 яйця, 1 склянка борошна, 1 чайна ложка крохмалю, сіль за смаком та трошки нарізаної кубиками ковбаси (її можна замінити твердим сиром або ж вареною курятиною).

Для початку з картоплі, яєць, борошна та ковбаси формуємо кульки, потім обвалюємо їх у борошні, змішаному з крохмалем, і смажимо на сковорідці.

До столу!

Нагадаємо, раніше ідеями смачних страв, які можна приготувати за відсутності електрики, із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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