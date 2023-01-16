Було так погано, що просив Бога забрати до себе: про що говорив в останньому інтерв’ю друг України Вахтанг Кікабідзе

Перед смертю відомий грузинський співак, актор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе дуже страждав. Про це він сам наприкінці 2022 року зізнавався у YouTube-інтерв'ю.

«Три дні тому мені було дуже погано, і я сказав: „Господи, забери мене. Як не хвилює“. Думав, мені стане легше, якщо помру. Єдина моя позитивна якість — не страх смерті. Іноді я заходжу до церкви, там тихо… Поставлю свічку…» — сказав він тоді.

10 років тому у співака виникли проблеми з нирками, а в 2018 він дізнався, що хворий на рак мозку.

«Мене наче молотком знизу по черепу вдарили. Я впав. Втратив орієнтацію. Поклали до лікарні. Там ложку не міг тримати, стояти не міг, падав увесь час. Почали робити аналізи, виявилося погані справи, артерія не пропускає кров. Привезли до Москви, там сказали, що у мене в голові велика гнійна кіста, терміново зробили операцію. А під час операції лікарі за кістою побачили пухлину», — ділився подробицями співак у програмі «Одного разу».

На волю Кікабідзе до життя вплинула смерть дружини співака Ірина, яка була примою-балериною Тбіліського театру опери та балету та заслуженою артисткою Грузії.

Проте з початком російського вторгнення в Україну співак зміг зібратися і в серпні 2022 року він присвятив свій концерт у Батумі Україні, спрямувавши кошти, зібрані від виступу на честь 84-річного дня народження артиста, на підтримку ЗСУ. Зокрема, тоді вдалося придбати та передати в Україну мікроавтобус та сухпайки.

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