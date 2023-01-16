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Смачно і без заморочок: готуємо бюджетне печиво на смальці

22:30 17 січня 2023
печиво

Яких тільки рецептів печива не існує: на пиві, на розсолі… Сьогодні пропонуємо до вашої уваги дивовижне печиво на смальці. «Це дуже простий рецепт печива. А смак кращий, ніж будь-яке магазинне. Головне — все просто і швидко. Замісив на раз-два, і готово», — пише кулінарка Тетяна Руденко.

Інгредієнти:

  • Масло вершкове — 100 г
  • Смалець свинячий — 100 г (розтопити на паровій бані)
  • цукор — 150 г
  • Яйце -1 шт.
  • Майонез — 2 столові ложки
  • Ванілін або ванільний цукор — 1 пачечка
  • Розпушувач — 10−12 г
  • Розсіл з кислих огірків — 100 мл
  • Борошно — скільки візьме тісто

Приготування:

Замішуємо м'яке еластичне тісто. До рук воно не липне. Дуже приємне на дотик. Даємо йому відпочити десь хвилин 30. І далі формуємо вже саме печиво. Розкачати пласт тіста товщиною приблизно 6−8 міліметрів, розмір за вашим бажанням. В другій половинці робимо дірку і кладемо повидло, бажано густе. Випікати при температурі 160−170 градусів хвилин 12−15, до приємного золотистого кольору.

Нагадаємо рецепт домашніх часникових ковбасок до пива від пані Тетяни.

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