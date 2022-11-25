Домашні часникові ковбаски до пива: ідеальний варіант для святкування перемоги
Наші господині пропонують безліч різноманітних рецептів для приготування, серед них є незвичайні. Наприклад, піца в кухлі за 2 хвилини. А зараз пропонуємо рецепт ковбасок до пива.
«Їх називають „мисливські ковбаски“ або „пивчики“. Приготовлені в домашніх умовах за допомогою звичайної сушарки для овочів та фруктів. Немає смачнішої закуски до пива, а також це чудовий перекус», — пише кулінарка Тетяна Руденко.
Складові:
- Свинина (вирізка) — 2 кг
- Нітритна сіль — 40 г
- або 50:50 звичайна сіль: нітритна сіль
- Вода — 80 мл
- Сухий часник — 2 ч.л. (можна свіжий дати)
- Паприка солодка — 2 ч.л.
- Паприка копчена — 2 ч. л.
- Чорний перець — 1 ч.л.
- Соєвий соус — 80 мл
- Спеції — за бажанням, які любите
- Цукор — 30 г
Приготування:
М’ясо перекрутити на м’ясорубку через сіточку з крупними отворами, змішати всі інгредієнти, добре вимішати, закрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на 24 години дозрівати. Потім дістаємо з холодильника, відсаджуємо на решітки ковбаски і сушимо 7 годин при температурі 70 градусів. Відсаджувати можна звичайним кондитерським рукавом з круглою насадкою діаметром 1 см. Якщо буде важко, можна додати трішки холодної води і розмішати, щоб фарш став еластичнішим. Зайва волога випариться.
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