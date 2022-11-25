Домашні часникові ковбаски до пива: ідеальний варіант для святкування перемоги

Наші господині пропонують безліч різноманітних рецептів для приготування, серед них є незвичайні. Наприклад, піца в кухлі за 2 хвилини. А зараз пропонуємо рецепт ковбасок до пива.

«Їх називають „мисливські ковбаски“ або „пивчики“. Приготовлені в домашніх умовах за допомогою звичайної сушарки для овочів та фруктів. Немає смачнішої закуски до пива, а також це чудовий перекус», — пише кулінарка Тетяна Руденко.

Складові: Свинина (вирізка) — 2 кг

Нітритна сіль — 40 г

або 50:50 звичайна сіль: нітритна сіль

Вода — 80 мл

Сухий часник — 2 ч.л. (можна свіжий дати)

Паприка солодка — 2 ч.л.

Паприка копчена — 2 ч. л.

Чорний перець — 1 ч.л.

Соєвий соус — 80 мл

Спеції — за бажанням, які любите

Цукор — 30 г

Приготування:

М’ясо перекрутити на м’ясорубку через сіточку з крупними отворами, змішати всі інгредієнти, добре вимішати, закрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на 24 години дозрівати. Потім дістаємо з холодильника, відсаджуємо на решітки ковбаски і сушимо 7 годин при температурі 70 градусів. Відсаджувати можна звичайним кондитерським рукавом з круглою насадкою діаметром 1 см. Якщо буде важко, можна додати трішки холодної води і розмішати, щоб фарш став еластичнішим. Зайва волога випариться.

Нагадаємо рецепт салату з крекером.

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