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Книга рецептів

Домашні часникові ковбаски до пива: ідеальний варіант для святкування перемоги

22:00 26 листопада 2022
Ковбаски до пива

Наші господині пропонують безліч різноманітних рецептів для приготування, серед них є незвичайні. Наприклад, піца в кухлі за 2 хвилини. А зараз пропонуємо рецепт ковбасок до пива.

«Їх називають „мисливські ковбаски“ або „пивчики“. Приготовлені в домашніх умовах за допомогою звичайної сушарки для овочів та фруктів. Немає смачнішої закуски до пива, а також це чудовий перекус», — пише кулінарка Тетяна Руденко.

Складові:

  • Свинина (вирізка) — 2 кг
  • Нітритна сіль — 40 г
  • або 50:50 звичайна сіль: нітритна сіль
  • Вода — 80 мл
  • Сухий часник — 2 ч.л. (можна свіжий дати)
  • Паприка солодка — 2 ч.л.
  • Паприка копчена — 2 ч. л.
  • Чорний перець — 1 ч.л.
  • Соєвий соус — 80 мл
  • Спеції — за бажанням, які любите
  • Цукор — 30 г

Приготування:

М’ясо перекрутити на м’ясорубку через сіточку з крупними отворами, змішати всі інгредієнти, добре вимішати, закрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на 24 години дозрівати. Потім дістаємо з холодильника, відсаджуємо на решітки ковбаски і сушимо 7 годин при температурі 70 градусів. Відсаджувати можна звичайним кондитерським рукавом з круглою насадкою діаметром 1 см. Якщо буде важко, можна додати трішки холодної води і розмішати, щоб фарш став еластичнішим. Зайва волога випариться.

Нагадаємо рецепт салату з крекером.

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