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Книга рецептів

Смак — специфічний: оригінальний рецепт листкового печива на пиві

17:00 25 червня 2022
Печиво

Пиво нерідко використовують для приготування різноманітних страв, зокрема м'ясних. А ще з ним роблять не тільки чебуреки, а й печиво.

Автори ресурсу «Рецепти на кожен день» розповідають, як із додаванням пива приготувати листкове печиво.

Складові:

  • Борошно — 0,5 кг;
  • Маргарин — 180 гр;
  • Пиво світле — половина склянки;
  • Цукор — 100 гр.

Приготування:

  • Просіяти борошно і перетерти його з маргарином.
  • Додати пиво та замісити тісто, відправити його на годину в холодильник, загорнувши у харчову плівку.
  • Тісто розкотити, посипати цукром та ще раз розкотити.
  • Вирізати печиво, викласти на деко, застелене пергаментом.
  • Готувати у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.

Раніше кондитерка Міла Обухова розповіла, як вдома приготувати печиво «Персики», яке буде кращим за магазинне.

Фото «Прості рецепти»

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