Смак — специфічний: оригінальний рецепт листкового печива на пиві
Пиво нерідко використовують для приготування різноманітних страв, зокрема м'ясних. А ще з ним роблять не тільки чебуреки, а й печиво.
Автори ресурсу «Рецепти на кожен день» розповідають, як із додаванням пива приготувати листкове печиво.
Складові:
- Борошно — 0,5 кг;
- Маргарин — 180 гр;
- Пиво світле — половина склянки;
- Цукор — 100 гр.
Приготування:
- Просіяти борошно і перетерти його з маргарином.
- Додати пиво та замісити тісто, відправити його на годину в холодильник, загорнувши у харчову плівку.
- Тісто розкотити, посипати цукром та ще раз розкотити.
- Вирізати печиво, викласти на деко, застелене пергаментом.
- Готувати у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.
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Фото «Прості рецепти»129
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