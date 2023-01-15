Допомога з часткового безробіття: хто має право і як призначають

В Україні, де багато людей через війну були переведені на неповний робочий день, існує можливість отримувати допомогу при частковому безробітті, повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Відповідно до Постанови Уряду від 21.06.2022 № 702 допомога по частковому безробіттю може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції/виконання робіт/надання послуг з причин: економічного або технологічного характеру; виникнення надзвичайної ситуації; введення надзвичайного або воєнного стану; встановлення карантину.

При цьому, зупинення (скорочення) діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин. Також для працівників зупинення (скороченням) діяльності повинно охопити не менш як 20% чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30% і більше на місяць; для ФОП рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30% і більше на місяць.

Роботодавець, у т.ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника, а у разі відсутності працівників — ЄСВ «за себе». Якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховується 180 календарних днів ДО такого пільгового періоду.

В той же час допомога по частковому безробіттю не надається, якщо роботодавець є: органом державної влади; органом місцевого самоврядування; закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету; фондом соціального страхування.

Також така допомога не надається, якщо роботодавець або ФОП: перебуває у процесі припинення юридичної особи; припинення підприємницької діяльності; визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом; стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство; перебуває у процесі санації.

Крім того, така допомога не надається, якщо у роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників — із ЄСВ «за себе».

Допомога по частковому безробіттю не надається також, якщо: працівник відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень); працює за сумісництвом; проходять альтернативну (невійськову) службу; перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати; має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Також варто зазначити ця допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності і максимально може становити 3350 грн на місяць.

Задля отримання допомоги роботодавцю/ФОПу (за себе) потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів з дня зупинення/скорочення господарської діяльності.

Як писали «ФАКТИ», раніше громадянам, які отримали статус безробітного, цього року зменшили виплати. Якщо раніше максимальна виплата була на рівні 150 відсотків мінімальної зарплати, то наразі вона дорівнює «мінімалці».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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