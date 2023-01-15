«Я просто втомився»: Арестович виправдався за свою скандальну заяву про ракету у Дніпрі

Один із найпопулярніших українських блогерів Олексій Арестович виправдався за свою заяву про ракету, яка зруйнувала під'їзд багатоквартирного будинку у Дніпрі.

«Народе, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все із „…надтерміновою та надважливою“ інформацією. По сімдесят повідомлень за десять хвилин. З такою ж. Допоможи тим, рятуй тих, вислухай того, втруться там. Мені в ході самих ефірів надсилають люди, один надійніший за іншого (військові) безліч повідомлень у розвиток теми — і як правило, що суперечать один одному. І я все це маю враховувати — у поєднанні та у взаємодії, шукати істину. Швидко аналізувати, не припиняючи говорити. Думаєте, чому я весь час дивлюсь у телефон? Щоб надати найкращу інформацію. Я не маю редакторської групи. Я один тягну мільйон різних процесів, від інформаційних до практичних», — написав він у Telegram.

За словами Арестовича, у нього перед самим етером із Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід і він «вже до етеру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язик».

«Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був певен, що ракету збили. Месседж мав би звучати так: Є версія, що збила ракета ППО. Є такі ознаки на її користь. Є інша версія — пряме попадання до будинку. А потім — то ось, та відволіклися, та пішли іншою лінією, це живий ефір. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію. Відповідно, приношу свої вибачення авдиторії», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», Олексій Арестович раніше здивував українське суспільство необдуманою заявою. Обговорюючи з Марком Фейгіним російську агресію, він заявив, що ракета, яка зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі і вбила десятки людей, на будинок впала тому, що була збита українською ППО.

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