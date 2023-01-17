Німеччина зазнає все більшого тиску, щоб поставити бойові танки Україні: ЗМІ

Під час заходу в Берліні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину надати Україні більше зброї.

«Доля Європи також вирішуватиметься в Україні, — заявив політик — Допомога Україні є частиною європейського виживання. Німеччина повинна поставити всю важливу зброю. Танки не повинні залишатися на складах».

Як повідомляє видання n-tv, Моравецький, який взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя політичної діяльності Вольфганга Шойбле, політика ХДС і колишнього голови Бундестагу, використав запрошення, щоб висловити ряд попереджень Німеччині та ЄС. Він не зустрівся з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.

У своїй промові польський прем’єр-міністр розкритикував той факт, що багато хто в Європі протягом трьох десятиліть після закінчення холодної війни мали ілюзії щодо російської політики.

«Ми (з іншого боку) жили в тіні російського імперіалізму століттями, — сказав він про історичний досвід Польщі. — Домовленості з росією — це «угода з дияволом».

Особливо Моравецький критикував газові контракти та концепцію «змін через торгівлю». Однак для Москви зрозуміло, що незалежна Україна, незалежні країни Балтії та незалежна Польща несумісні з інтересами російської імперії.

Нагадаємо депутати литовського Сейму вважають, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети рф.

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