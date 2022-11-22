Системи ППО країн НАТО та України мають почати спільно збивати російські ракети якнайглибше над територією України. Такий крок послужить деескалації та забезпечить недопущення ракетних ударів по території НАТО. Про це заявив віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

«Я рішуче підтримую ідею розміщення систем протиповітряної оборони на кордоні між НАТО та Україною, принаймні у Польщі. Це сприяло б захисту українського неба якнайглибше на українській території, одночасно захищаючи й НАТО. Впевнений, що таке рішення означало б не ескалацію війни з росією, а саме навпаки — допомогло б досягти деескалації, забезпечивши недопущення ракетних ударів по території НАТО», — заявив політик.

За його словами, особливу увагу слід приділити створенню ППО над атомними електростанціями України, тому західні країни мають надати адекватні системи ППО.

Раніше Європейський Союз та США поклали повну відповідальність за ракетний удар, внаслідок якого загинули громадяни Польщі, на російську федерацію.

Нагадаємо, під час масованої атаки рф по Україні кілька ракет впали у Польщі. Тоді прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скликав Комітет Ради міністрів із питань нацбезпеки та оборони.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що ракета, яка впала у Польщі, може бути російською Х-101.

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