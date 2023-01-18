Хрещенський Святвечір 18 січня: що категорично не можна робити на Голодну кутю

Напередодні Хрещення Господнього православні християни відзначають Хрещенський Святвечір, який ще називають Голодною кутею або Голодним вечором.

Цього дня відбуваються обряди, пов'язані з освяченням води.

На Хрещенський Святвечір традиційно встановлено пост. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають «голодною».

Наші пращури мали змогу сідати за хрещенську вечерю тільки після того, як кожен вип'є по ложці святої води. Крім куті, їли ще млинці та кисіль.

Що не можна робити 18 січня:

- заборонено лаятись, сваритися, говорити погані слова та думати про погане;

- не можна порушувати піст та вживати алкоголь;

- не можна їсти, доки зійде перша зірка;

- заборонено плакати.

Дівчата цього вечора можуть ворожити, а діти щедрувати.

Раніше ми розповідали, як і де потрібно набирати водохресну воду, щоб вона мала силу й допомагала людям тривалий час.

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