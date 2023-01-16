Сила хрещенської води: коли та як її потрібно набирати

У свято Водохреща заведено святити воду, купатися в ополонці, щоб набратися сил, здоров'я й не хворіти цілий рік.

Багато людей вірять, що вся вода в це велике й світле свято має особливу цілющу силу. Але не всі знають, як правильно набирати водохресну воду та якого числа це краще робити.



Водохресною водою вважається та, яка набрана на Святвечір (увечері 18 січня) або безпосередньо у саме свято Богоявлення. За численними свідченнями православних, освячена у ці дати вода довго не псується, не каламутніє, зберігає кристальну чистоту та прозорість упродовж багатьох місяців і навіть років.



Цю воду використовують помалу у благих цілях. Якщо людина має тверду віру в душі, то за допомогою водохресної води може отримати зцілення. Мами здавна омивали святою водою дітей, давали випити її, коли ті хворіли. Раніше жінки традиційно окропляли святою водою житло, проганяючи злих духів.



Якщо людина вирішила набрати водохресну воду, то, перш за все, вона повинна знати, як це правильно робити, а ще усвідомлювати, що вона є учасником великого обряду. Річ у тому, що напередодні Водохреща та у саме свято вода освячується особливим способом.



Водохрещену воду потрібно набирати у чистий, вимитий й добре просушений посуд.

Священники не рекомендують набирати воду у пластмасові пляшки. Підійде скляний або металевий посуд. На тарі не повинно бути жодних етикеток.

Набирати водохресну воду потрібно з чистими помислами та відкритим серцем.



Для істинно віруючого християнина важливим є питання не лише про дату і час, а й про обставини, які супроводжують таїнство.

Точний час роздачі святої води у різних містах, храмах може відрізнятися. Загалом, водохресну воду можна набрати як увечері 18 січня, на Святвечір, так і протягом усього дня Хрещення 19 числа.



Священник освячує водоймища, занурюючи в йордань хрест тричі, читає спеціальні молитви. На вулиці та в храмах відбувається освячення води, принесеної з дому мирянами.



Також дозволяється набирати воду у колодязях і навіть з-під крана. У широкому розумінні будь-яка вода цього особливого дня є освячена самим Святим Духом.



У саме свято водохресну воду можна пити протягом усього дня. В інші дні її вживають лише вранці, краще натще. Важливо прочитати молитву й прийняти воду як дар згори, вірячи в її цілюючу силу.



Раніше ми розповідали про традиції святкування Хрещення.

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