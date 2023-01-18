Подалі від росії: колишній чоловік Ані Лорак вивіз їхню спільну доньку до Європи

Поки зрадниця Лорак розважається у кремлі, її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу мандрує з їхньою спільною донькою Європою.

Такий висновок можна зробити з фото, які він розмістив у соціальній мережі.

Разом з Муратом та Софією його теперішня кохана Лілія Реус та її донька від першого шлюбу.

Вся компанія нещодавно відвідала паризький Діснейленд. Фото Лілія розмістила у себе в Instagram.

Відомо, що популярна співачка Ані Лорак чотири роки тому розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу. У пари залишилася 11-річна донька Софія.

Лорак та її екс-чоловік не хотіли травмувати психіку дитини та продовжують спілкування заради доньки. Також вони вирішують разом питання щодо відпочинку їхньої дитини. Співачка завжди відпускає Софію у поїздки з батьком.

Днями стало відомо, що Налчаджіоглу поїхав разом з дитиною у подорож Європою. Батько й донька вже встигли побувати у Франції, а зараз приїхали відпочивати до Іспанії. Вони разом вивчали вулиці Барселони.

Нагадаємо, сама Ані Лорак нещодавно опублікувала у соцмережі відео з невідомим молодим чоловіком. Судячи з ролика, співачка та високий красень чудово проводять час в одній з теплих країн.

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