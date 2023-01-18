Буде сяяти наче новенький: як очистити унітаз кока-колою (відео)

Існує багато способів чищення унітазу без дорогої «хімії». Один з них — за допомогою всім відомого напою.

М'яка кислотність кока-коли робить її прекрасним засобом для чищення. Вона діє як очисник завдяки легкому вмісту вуглекислої та фосфорної кислот, пише today.com.

Щоб очистити унітаз, знадобиться 1,5 склянки напою. Потрібно залити колою чашу унітазу по колу.

Залишити на якийсь час, нехай кола осяде.

Чим довше напій залишиться на сантехніці, то більше шансів вивести плями. Для кращого результату слід залишити колу на ніч.

Потім змити унітаз водою. Під впливом кока-коли плями будуть повільно слабшати й змитються водою.

За бажання можна нанести другий шар кока-коли і повторити процес. Для стійких плям слід застосувати щітку.

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