У Туркменістані заборонили… ICQ

Поки на росії планують заборонити Telegram, в Туркменістані блокують… ICQ (аську). З 13 січня застосунок недоступний у Play Market для жителів цієї країни, хоча раніше встановлені месенджери поки що працюють.

Створений 1996 року ізраїльською компанією Mirabilis месенджер незабаром був придбаний американською AOL і був дуже популярним 15−20 років тому. Але потім його власником став Digital Sky Technologies Алішера Усманова, а пізніше — Mail.ru Group (нині — VK). З того часу кількість користувачів катастрофічно впала, і про ICQ у світі забули. Тим більше, що, за даними правозахисників, російські спецслужби та «правоохоронні» органи мають безперешкодний доступ до всієї інформації та баз месенджера. Та все ж Mail.ru Group продовжує випускати нові версії програми для комп’ютерів та мобільних телефонів.

У Туркменістані аська стала надпопулярною минулої осені — оскільки майже всі інші месенджери там були заборонені (хіба що окрім суто туркменського Start). Окрім месенджерів під забороною — іноземні сайти новин, банківські та платіжні сервіси, App Store, Microsoft Store, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», Youtube, Cloudflare і багато інших. Обійти заборони можна за допомогою VPN, та з цими сервісами у країні також борються. Заради цього блокують цілі підмережі — тобто, якщо на якійсь IP-адресі виявляють роботу VPN-сервісу, то блокують не тільки її, а й усіх її «сусідів» (одразу 65 536 адрес). Наразі в країні заблоковані більше 2,5 мільярдів IP-адрес — це близько двох третин усіх адрес у світі.

Саме поширення ключів до VPN через канали ICQ і призвело до заборони аськи, вважає сайт turkmen.news. Хоча є думка, що владі не потрібен підконтрольний фсб росії месенджер, вона хоче змусити туркменів користуватися «рідним» Start, підконтрольним своїм спецслужбам. Цей туркменський месенджер, серед іншого, має доступ до всіх даних телефона та сім-картки, запущених програм, пошти та інших месенджерів, місцезнаходження телефону, контактних даних, вхідних дзвінків, а також має право на запис звуку у фоновому режимі та телефонні дзвінки в такому ж режимі. А зібрану інформацію передає не тільки в дата-центр Google (так андроїд-сервіси передають інформацію туди з телефонів усього світу — а ви думали чому, варто вам згадати якийсь товар чи послугу, як гугл тут же засилає вам купу реклами про них?), але й на одну з IP-адрес, що належить «Туркментелекому».

До цієї другої версії схиляє також те, що минулого року влада Туркменістану оголосила про створення у найближчому майбутньому національної мережі, що буде працювати незалежно від інтернету. Приблизно — як у Північній Кореї.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія вербує у Туркменістані найманців на війну з Україною, а родичам загиблих потім повідомляють, що ті померли від коронавірусу.

Фото в заголовку з сайту centralasia

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