Трагедія в Броварах: знаменитості відреагували на загибель дітей та керівництва МВС

Ранкова трагедія в Броварах — падіння гвинтокрила із керівництвом МВС України в житловому кварталі поблизу дитячого садочку, в результаті чого загинули усі члени екіпажу та пасажири, а також жертвами стали діти, стала шоком для усієї країни. Співчуття родинам загиблих висловило керівництво держави, колеги загиблих, прості українці та зірки шоу-бізнесу. Багато хто з них знав очільника МВС Дениса Монастирського та його заступника Євгенія Єніна особисто. Нестерпний біль від загибелі маленьких дітей, яких батьки якраз привели до садочка.

Телеведуча Катерина Осадча не знає, якими словами висловити той жах, що відчуває.

«Я не знаю, як добрати слів для втіхи батьків, що втратили дітей, адже слова — щирі співчуття, це якісь сухі слова…

Я знаю, що немає тих слів, щоб вони хоч якось мали вагу в такому горі …

Жодна людина в світі не має губити своїх через війну, а ця катастрофа це також наслідок війни, ми пізніше дізнаємося всі подробиці …

Я навіть не плачу, а вию … так не може бути, наші люди не мають оплакувати своїх дітей …

Співчуття родинам всіх загиблих сьогодні в Броварах", — пише Осадча.

Її чоловік Юрій Горбунов також висловив співчуття у соцмережі та зазначив, що його серце розривається від болю.

«Жахлива трагедія! Скільки лиха випало на нашу землю!

Поранено 29, серед них 10 дітей!

Все це діти з садочка, поруч з яким впав гелікоптер! Діти! Діти! Серце щемить!

Загинуло керівництво МВС, які летіли у відрядження в одну з гарячих точок!

Особисто був знайомий з Денисом Монастирським!

Професіонал, чуйний і людяний!

Співчуття всім рідним і близьким загиблих!!», — написав Горбунов.

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук також зізнається, що йому дуже страшно й боляче усвідомлювати смерть маленьких дітей… Для нього ця трагедія стала й особистою.

«Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже тяжка втрата. Вічна пам’ять усім загиблим!», — написав Святослав Вакарчук.

Телеведучий Анатолій Анатоліч, дружина і троє дітей якого перебувають за кордоном, каже, що пропускає трагедію через себе, як батько.

«Мої діти такі ж, які ці малі, які ні в чому невинні. Що робити? Як жити? Допомагати одне одному. Підтримувати одне одного. У цьому ми можемо знайти себе. Закриття — не вихід. Тільки підтримкою тих, кому потрібна допомога, зможемо вилізти з цієї прірви. Бровари, тримайтеся. Ми разом. Ми всі зараз Дніпро, Бровари, Кривий Ріг, Маріуполь і Мар'їнка», — пише Анатолій.

Соціальні мережі зірок заповнені болем та словами співчуття.

На трагедію відреагував і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Йдуть найкращі. Неможливо в це повірити. Денис Монастриський був одним з найкращих, найефективніших міністрів. Його внесок в нашу боротьбу та майбутню перемогу важко переоцінити. Ми назавжди будемо вдячні йому також за те, що і до війни і під час він дбав про збереження культурної спадщини та дуже нам в цьому допомагав.

Світла пам'ять всім загиблим в цій жахливій авіакатастрофі», — написав Ткаченко.

Колега загиблих керівників МВС Ганна Маляр також висловилась про трагедію.

«Я співпрацювала з Денисом Монастирським задовго до його посади міністра.

Переважно це була законопроектна робота в сфері кримінального права.

Потім ми вже значно інтенсивніше співпрацювали з Денисом Анатолійовичем на посаді міністра, особливо з початком повномасштабного вторгнення.

Мабуть, сьогодні багато напишуть про його високу професійність — це так і було.

Але найбільший його внесок у розвиток нашої держави — цінності, які він сповідував.

Він був першим Міністром МВС, для якого справді найвищою цінністю була людина і її права. Якби мені довелось серед усіх його рис виділити одну, я би виділила — людяність.

Він привніс це в систему, скільки встиг.

Невимовний біль і сум", — зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, за останніми даними в результаті трагедії загинуло 17 осіб, серед яких Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Жертвами трагедії стало четверо дітей.

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