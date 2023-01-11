Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП

Такий поворот викликав ажіотаж: після місяців вагань Німеччина хоче вперше поставити Україні бронетранспортери та зенітно-ракетні комплекси Patriot для боротьби з росією. Таке рішення прийняв канцлер Олаф Шольц 5 січня після координації дій з президентом США Джо Байденом. Кілька десятків Marder планується доставити в Україну, повідомили урядові джерела. 40 бронетранспортерів мали бути передані Україні швидко. Тепер звіт дає зрозуміти: без втручання Греції Німеччина, очевидно, не змогла б навіть почати виконувати цю обіцянку.

Кілька місяців тому уряд Німеччини пообіцяв надати Греції 40 бронетранспортерів. В обмін на це країна мала надати Україні бронетранспортери радянського виробництва — так званий кільцевий обмін. Як повідомляє Business Insider з посиланням на урядові кола, міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт 9 січня ввечері провела телефонну розмову зі своїм грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом. Останній запевнив Ламбрехт, що Греція поки що обійдеться без 20 з 40 броньованих машин Marder, щоб їх можна було доставити в Україну. Згідно з повідомленням, відсутні БМП Греція має отримати протягом року зі складів виробника Rheinmetall. Наразі оборонна компанія проводить реконструкцію та капітальний ремонт ще 60 Marder. Греція заощаджує половину німецької допомоги Україні — але звідки візьмуться ще 20 броньованих машин — незрозуміло, йдеться у повідомленні.

У будь-якому випадку, залишається незрозумілим, пишуть ЗМІ, звідки швидко візьмуться 40 бронетранспортерів для України. Згідно з повідомленням, всього на озброєнні Бундесверу знаходиться 350 броньованих машин Marder, з яких лише 150 є боєздатними.

Нагадаємо, що США, Німеччина та Франція вперше з початку війни погодилися надати Україні наступальні озброєння.

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram