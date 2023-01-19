Терези можуть постраждати через поспішні рішення, а Водоліям саме час кинути палити: гороскоп на 19 січня 2023 року

Водохреще, 19 січня 2023 року, астрологи назвали днем, коли слід відкласти підписання важливих договорів, розрахованих на перспективу. У той же час поточна місячна доба обіцяє бути успішною в багатьох сферах життя, перш за все, у фінансовій. Є ймовірність того, що сьогодні будуть знайдені відповіді на важливі питання чи здійсняться мрії.

Овен

Прекрасний час для проведення переговорів, поїздок та торгівлі. У той же час цей день нестабільний. Гроші варто витрачати обережно, без ейфорії. Особливо уважними треба бути в угодах та переговорах, підвищити пильність. Цей час є сприятливим для людей зайнятих в інтелектуальній сфері. Зберігайте свою енергію для майбутніх звершень, радить slovofraza.com.

Телець

День сприятливий для початку справ, ведення ділових переговорів, нових знайомств, любовних пригод. Будь-які спірні питання намагайтеся врегулювати мирним шляхом. Інтелектуальна робота може супроводжуватися несподіваними знахідками. Потрібно намагатися бути у піднесеному настрої, уникати напруження та хвилювань.

Близнюки

День вимагатиме великих фізичних та емоційних витрат. Поставтеся до всього, що відбувається, як до іспиту. Наразі не слід звертатися з проханнями до начальства. Це гарний період для нових знайомств, романтичних побачень, освідчень у коханні. Увечері необхідна підвищена увага за кермом, особливо у темний час доби.

Рак

Цього дня варто вирішити безліч питань. Якщо останнім часом ваша робота не тішила вас, а посада, на вашу думку, не відповідала здібностям, є сенс проявити активність і пошукати кращі варіанти — удача буде супроводжувати вам. Вдало складуться поїздки, пов'язані з відпочинком та розширенням кругозору.

Лев

Утримайтеся від суперечок із начальством та гострих дискусій зі старшими родичами. Не відмовляйте собі в задоволенні — візьміть участь у громадських заходах або завітайте до розважальних закладів. Це чудова нагода зайвий раз освідчитися в коханні дорогій людині. Вдалий день для здійснення великих покупок.

Діва

Цей день підходить для розбудови планів на майбутнє. Успішно підуть справи у навчанні. Причому сам процес навчання буде не лише цікавим, а й приємним. В результаті ви за короткий час зможете дізнатися багато нового та корисного. Вдалий час для занять спортом, фітнесу та зміни іміджу.

Терези

День підходить для активних дій, але від помилок ніхто не застрахований. Труднощі можуть виникнути через прийняття поспішних рішень, небажання прислухатися до чужої думки та надмірної самовпевненості. Варто обмежити спілкування до мінімуму, оскільки не виключено інтриг з боку недоброзичливців.

Скорпіон

Перша половина дня обіцяє стати успішною. Будь-яку справа, за яку візьметеся, вдасться довести до кінця. Однак у цей день не можна поспішати, діяти необдумано чи під впливом імпульсу. Більше уваги приділяйте своєму здоров'ю та фізичній формі. Саме зараз особливо корисно записатися до фітнес-клубу або навідатися до салону краси.

Стрілець

Сьогодні на представниць прекрасної статі чекає багато приємного спілкування, поїздок та сюрпризів. Намагайтеся більше бути на очах, розширюйте коло свого спілкування. Це допоможе привнести у ваше життя нові позитивні тенденції. Гарний час відмовитися від шкідливих звичок.

Козеріг

Сьогодні зірки радять зосередитися на справах і утримуватися від дозвільного проведення часу. Використовуйте цей час для навчання та підвищення кваліфікації. Вдалими виявляться зустрічі з друзями та близькими людьми. Якщо хочете зав'язати стосунки з потрібною людиною, не чекайте біля моря погоди, беріть ініціативу у свої руки. У вільний час займіться своїм здоров'ям.

Водолій

Рекомендується стримати активність і вести спокійний спосіб життя. Люди, чия робота пов'язана з розумовою працею, відчуватимуть нервово-психічну напругу на межі своїх можливостей. Натомість у цей день можна спробувати впоратися із деякими шкідливими звичками. Це гарний час для того, щоб кинути палити.

Риби

На початку дня зірки радять не сидіти склавши руки — беріть участь у всіх справах, де є можливість виявити свої таланти та здібності. Досягти бажаного результату буде нелегко, проте, досягнувши, вдасться пережити справжню радість перемоги. Вечір — гарний час для прибирання та прикрашання свого будинку, походу магазинами.

Раніше астрологи дали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень — з 16 по 22 січня.

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Фото Pixabay

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