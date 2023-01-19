«Цей Casio на все життя», — Піке відповів Шакірі, яка висміяла його у новій пісні

Після того, як нова пісня Шакіри BZRP Music Sessions #53 стала вірусною, її колишній цивільний чоловік та батько двох синів Жерар Піке, не стримався і відповів: «Цей Casio — це на все життя».

Колишній футболіст «Барселони» оголосив про спонсорство бренду годинників для фентезі-турніру, який він веде разом із стримером Ібаєм Льяносом. Піке вдалося залучити нового спонсора лише через день після того, як його колишня дружина Шакіра розкритикувала його у пісні. У ній колумбійська співачка багато згадує Піке та його нову партнерку Клару.

«Я варта двох 22-річних. Ви обміняли Ferrari на Twingo. Ви обміняли Rolex на Casio. Їдеш швидко, повільніше. Багато часу в спортзалі, але вашому мозку теж потрібно трохи попрацювати», — співає Шакіра про минуле із екскоханим.

Нагадаємо, репутація Жерара Піке сильно постраждала після скандального розлучення з зірковою співачкою.

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