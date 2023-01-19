Готовий постачати бойові танки, але за однієї умови: що сказав Шольц Байдену

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, імовірно, готовий поставити в Україну танки Leopard 2, але тільки за умови, що США також нададуть бойові танки Abrams. Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung 18 січня. За його даними, Шольц сказав це у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом.

Шольц чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися на тиск з приводу поставок лише в тому випадку, якщо США, зі свого боку, поставлять бойові танки типу Abrams

«Він завжди підкреслював, що Німеччина не буде самотужки надавати військову підтримку Україні. Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час переговорів. Залишалося незрозумілим, чи відбудеться це до зустрічі прихильників України в Рамштайні цієї п'ятниці, 20 січня», — пише видання.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, Олаф Шольц тримався стримано. «Німеччина вже постачає Україні в координації з нашими партнерами, безперервно, зброю у великих масштабах — включаючи зенітні системи Iris-T або Patriot, артилерійські гармати і бойові машини піхоти, — сказав він. — Це частина глибокої зміни епохи в німецькій зовнішній політиці і політиці безпеки. Щоб війна закінчилася, російська агресія повинна зазнати поразки. Перш за все, країни G-7 підтримуватимуть Україну фінансово, економічно, гуманітарно і військово стільки, скільки буде необхідно».

Окрім Польщі, на якнайшвидшому постачанні бойових танків в Україну останнім часом наполягають й інші європейські держави, зокрема Литва. До вимоги приєдналися представники кількох інших країн ЄС, а також Європейський парламент і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Шольц також вирішив відправити близько 40 бойових машин піхоти Marder в Україну після того, як США взяли на себе зобов'язання поставити бойові машини піхоти. Однак поки що США не оголошували про постачання бойових танків. 17 січня Шольц знову говорив по телефону з президентом США Джо Байденом. У центрі уваги було питання подальшої підтримки України. «Обидві сторони погодилися, що ця підтримка має бути ефективною, стійкою і тісно скоординованою», — заявив німецький уряд.

Нагадаємо, що у питанні поставки танків тиск на Шольца також зростає в лавах СДПН. Вольфганг Хелльміх, речник з питань оборонної політики фракції Бундестагу, припускає, що Німеччина приєднається до союзників і постачатиме бойові танки Leopard.

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