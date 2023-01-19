У водоканалі заявили, що на Водохреще з кранів киян тектиме виключно освячена вода

Напередодні великого релігійного свята — Хрещення 19 січня — в Києві на водопровідних станціях Київводоканалу здійснили чин великого водосвяття.

Як повідомляють в компанії, чин здійснювали настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович .

«Вся вода, яка подаватиметься в місто у день Водохреща, буде освячена. Це особливо актуально для тих людей, які з різних причин не зможуть прийти до храму, щоб освятити воду. Вважається, що освячена вода має особливі властивості, змиває негатив, заспокоює та навіть зцілює», — йдеться у повідомленні.

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Фото Київводоканалу

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