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Суспільство та люди

У водоканалі заявили, що на Водохреще з кранів киян тектиме виключно освячена вода

11:49 19 січня 2023
Освячення води в Києві

Напередодні великого релігійного свята — Хрещення 19 січня — в Києві на водопровідних станціях Київводоканалу здійснили чин великого водосвяття.

Як повідомляють в компанії, чин здійснювали настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович .

«Вся вода, яка подаватиметься в місто у день Водохреща, буде освячена. Це особливо актуально для тих людей, які з різних причин не зможуть прийти до храму, щоб освятити воду. Вважається, що освячена вода має особливі властивості, змиває негатив, заспокоює та навіть зцілює», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал про традиції третього Святвечора та народні звичаї, обряди і прикмети, пов’язані з Водохрещею, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Київводоканалу

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