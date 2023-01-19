Просто нереально смачно та ароматно: готуємо англійський кекс

Коли на вулиці морозно, хочеться не виходити на вулицю, а насолоджуватись краєвидами з вікна. А кава та смачна випічка — ідеальна компанія для цього. Чому б не приготувати англійський кекс, аромат якого просто віднесе вас у зимову казку, впевнена дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше радила приготувати смачний пиріг з яблуками.

Інгредієнти: Сухофрукти будь-які — 700 г

Родзинки білі — 200 г

Родзинки темні — 200 г

Мигдаль — 100 г

Будь-які горіхи — 200 г

Яйця — 5 шт.

Масло вершкове — 350 г

Борошно — 450 г

Мед — 2 ст. л.

Розпушувач — 10 г

Ароматний алкоголь — 300−400 г

Кориця — 2 ч. л.

Мелений імбир — 1 ч. л.

Мускатний горіх — ½ ч. л.

Сіль — ½ ч. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Цедра апельсина — 2 ст. л.

Цукрова пудра — 100 г

Сік лимона — ½ шт.

Приготування:

Замочуємо всі сухофрукти в алкоголі мінімум на 24 години. Замочені сухофрукти 2−3 рази на день ретельно перемішуємо. Для приготування тіста, всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Збиваємо масло з цукром, та по одному додаємо яйця. Гарно все збиваємо. Потім додаємо мед, сіль та ванільний цукор і ще раз все перемішуємо.

Мигдаль перебиваємо в борошно за допомогою кавомолки. Змішуємо пшеничне борошно з мигдальним, розпушувачем та спеціями. Порційно в 3−4 заходи додаємо сухі інгредієнти до яєчної суміші. При цьому постійно помішуємо тісто. Потім додаємо цедру апельсину. Тісто повинно бути в’язким.

Далі додаємо сухофрукти, подрібнені горіхи і ретельно вимішуємо тісто лопаткою або ложкою.

Форми для випічки застилаємо пергаментом і додатково змащуємо маслом. Викладаємо тісто в форму, гарно розподіляємо, щоб не залишилося пустих місць. Форму заповнюємо не до кінця.

Відправляємо кекси в духовку на 2−2,5 години при 150 градусах. Режим — нижній і верхній підігрів без конвекції. Готовність кексів перевіряємо за допомогою шпажки. Даємо кексам охолонути, виймаємо з форм.

Кекси можуть зберігати 2 неділі. Для цього загорніть їх в пергамент і у фольгу.

Для оздоби змішуємо цукрову пудру з лимоном. Також можна використати розтоплений шоколад.

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