Гучна відставка міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт: чому Україна стала вирішальним фактором

У понеділок, 16 січня, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що надіслала канцлеру Олафу Шольцу прохання про відставку. «Багатомісячна пильна увага ЗМІ до моєї особистості робить практично неможливими ділове інформування та дискусії про військовослужбовців, Бундесвер та встановлення пріоритетів у сфері політики безпеки в ім'я інтересів громадян Німеччини. Цінна робота військовослужбовців та багатьох мотивованих людей у громадських колах має залишатися на передньому плані. Тому я ухвалила рішення залишити свою посаду», — йдеться у заяві 57-річної Ламбрехт для преси.

Про намір пані Ламбрехт піти з посади міністра оборони ФРН німецькі ЗМІ повідомляли ще ввечері 13 січня. Офіційне підтвердження цих чуток з'явилося зараз. Зазначимо, що на 20 січня заплановано чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї нашій країні. І пройде вона знову на американській базі «Рамштайн» у Німеччині.

Схоже, що Ламбрехт настільки дискредитувала себе в очах співвітчизників, що в Берліні вже не вистачило терпіння дочекатися завершення зустрічі Контактної групи.

Крістіне Ламбрехт уперше потрапила під вогонь критики рівно рік тому — ще до початку війни в Україні. Київ уже тоді докладав зусиль для пошуку важкого озброєння і просив про такі постачання Захід. Ламбрехт, у відповідь на прохання українського уряду, заявила, що наша країна отримає від Німеччини… 5 тисяч касок! Німецькі ЗМІ були шоковані.

У травні 2022 року, коли українська криза була в самому розпалі, Ламбрехт вирушила у відпустку. Вона взяла із собою сина Олександра та полетіла на урядовому гелікоптері. Фотографії були опубліковані в німецьких газетах та журналах і викликали, м'яко кажучи, подив. Преса не розуміла, як могла голова Бундесверу дозволити собі відпочивати у розпал воєнних дій у центрі Європи.

Але найгучніший скандал Ламбрехт спричинила на початку січня 2023 року. Вона розмістила у соціальних мережах відео, де розмірковує про те, як закінчився рік для Німеччини та всієї Європи. На тлі святкових феєрверків у Берліні Крістіне Ламбрехт каже, що війна в Україні дала їй «багато особливих вражень та можливість зустрітися із чудовими та цікавими людьми».

Коментарі, як кажуть, зайві.

Тепер німецькі ЗМІ стверджують, що їм із самого початку було зрозуміло — Крістіне Ламбрехт не підходить на пост міністра оборони через свою некомпетентність.

Хто очолить Бундесвер, поки що сказати складно. Партія Шольца (СДПН), швидше за все, запропонує Єву Хегль, яка зараз очолює парламентський комітет у справах збройних сил.

Партнер СДПН з коаліції ліберальна партія СвДП пропонує кандидатуру Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голову комісії Бундестагу з оборони.

Примітно, що за останні кілька років пост міністра оборони в Німеччині став найпопулярнішим серед політиків. Пояснюється це тим, що ще за доби Ангели Меркель армія ФРН поступово втратила колишню міць. Берлін відмовлявся виділяти великі кошти на модернізацію Бундесверу, не бачачи цього необхідності. І лише війна в Україні змусила Олафа Шольца переглянути таку політику. Канцлер пообіцяв, що уряд інвестуватиме в оборону понад 2% національного ВВП. Крім того, у травні парламент ФРН ухвалив рішення про створення фонду, який фінансуватиме оновлення армії. Фонд отримає з цією метою 100 млрд євро.

А Україні залишається сподіватися на те, що замість Крістіне Ламбрехт Бундесвер очолить рішучіший і сміливіший політик. І тоді питання про надання ЗСУ німецьких танків зрушить з мертвої точки.

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