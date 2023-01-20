Анулюють борги і виплатить компенсацію: як допоможуть жильцям будинку у Дніпрі, який постраждав від російської ракети

У Дніпрі місцева влада найближчим часом має намір обстежити стан потерпілого від російської ракети будинку та визначити, які квартири можна відновити, а які демонтувати.

Про це після зустрічі з мешканцями будинку повідомив міський голова Борис Філатов.

Філатов також повідомив у Facebook, що кожній родині, яка втратила житло, буде виплачено компенсацію від міськради у розмірі мільйон гривень.

Крім того, допомогу надасть облдержадміністрація, а також є низка домовленостей з соціально відповідальним бізнесом.

За словами мера, міста-побратими Дніпра та деякі приватні пожертвувачі також заявили, що можуть допомогти людям, які залишилися без житла.

Філатов зазначив, що близько 100 квартир доведеться демонтувати.

Він закликав мешканців будинку заповнити анкети, вказавши свої головні потреби, аби справедливо розподілити усі гроші.

Крім того, мер зазначив, що для зруйнованих та пошкоджених квартир анулюють борги з комунальних послуг. За кошти міського бюджету організують похорон, оформлення документів, лікування, юридичні послуги та вивіз меблів.

«Комунальники замінять усі вибиті вікна, а „Дніпрогаз“ незабаром відновить подачу газу до квартир в уцілілих під'їздах. Звертайтеся до департаменту соціального захисту за матеріальною допомогою. Виплачуватимемо 10, 50 та 100 тисяч гривень», — додав міський голова.

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці Дніпра. Загинули 46 мирних жителів, які у вихідний день перебували вдома або проходили повз. Ще 80 людей поранено. У лікарнях міста залишаються 24 потерпілих.

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