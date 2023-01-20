Декабрист буде радувати квітами всю зиму: хитрощі від досвідченого квітникаря

Для того, щоб улюблена багатьма квітка декабрист була усипана квітами всю зиму, не потрібно ні дорогих препаратів для підживлення, ні підживлення рослини народними засобами.

Досвідчені квітникарі радять восени, починаючи приблизно з вересня, ставити квітку на балкон, де температура дещо нижча, ніж у квартирі чи будинку.

Такий стрес стимулюватиме рослину формувати квіткові бруньки.

Крім того, потрібне гарне освітлення.

Як відомо, велика кількість бутонів утворюється на одній стороні декабриста, що стоїть ближче до вікна. Якщо періодично повертати рослину, квіти з'являться з усіх боків.

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