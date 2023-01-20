Можуть поставити Україні понад 100 танків: німецька оборонна промисловість про свої плани

Дискусія про постачання німецьких бойових танків в Україну ще не завершена. Втім, німецька оборонна промисловість, вочевидь, має з конкретні плани щодо постачання танків в Україну. Газета Handelsblatt повідомила, що промисловість може надати понад 100 бойових танків й запаси Бундесверу не доведеться чіпати.

Ці міркування стосуються основного бойового танка Leopard 2 і його попередника Leopard 1, а також британського основного бойового танка Challenger 1. Ці танки можуть бути відремонтовані та передані Києву, цитує газета представників промисловості.

Британський Challenger 1 досі не відігравав жодної ролі в дебатах про постачання танків з Німеччини до України. Тепер з'явилася інформація, що Rheinmetall Group може купити й модернізувати двозначну кількість британських танків в Султанаті Оман. Ці машини можуть бути передані Україні до кінця цього року.

Зі старої моделі Leopard 1 Rheinmetall може переобладнати 20 основних бойових танків цього року і ще 80 — протягом 20 місяців, повідомляє видання. Фленсбурзька збройова компанія FFG також запропонувала модернізувати Leopard 1 для України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом, що готовий поставити в Україну танки Leopard 2, але тільки за умови, що США також нададуть бойові танки Abrams.

Фото з Вікіпедії

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