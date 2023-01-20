Трагедія у Броварах: названо дату і місце прощання із загиблими посадовцями і пілотами

Прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків під час моторошної авіакатастрофи у Броварах 18 січня, відбудеться у суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі «Український дім». Про це повідомили у прес-службі МВС.

Початок церемонії прощання об 11.00.

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна — інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенком, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться також 21 січня 2023 року, але у місті Ніжин (вертолітна площадка № 4 аеродрому). Саме там базується вертолітний підрозділ МВС України.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року вертоліт МВС України впав на території дитячого садка у Броварах. Загинули всі, хто був на його борту, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, заступника керівника Патронатної служби МВС України Тетяну Шутяк, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайла Павлушка, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрія Маринченка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького.

Також під час падіння машини на садок загинула місцева мешканка з п'ятирічною донькою.

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