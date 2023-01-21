Страшна помста по-хмельницькому: чоловік покликав дівчину на побачення і позбавив її ноги (фото)

На Хмельниччині, де нещодавно розбився автобус, винесли вирок у резонансній справі. За апеляцією прокуратури 22-річний хлопець відправиться за ґрати на 7 років за наїзд на дівчину. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

«За результатами розгляду апеляційної скарги обласної прокуратури Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Теофіпольського районного суду, яким 22-річного жителя Деражнянського району засуджено за вчинення ДТП до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки», — йдеться у повідомленні.

Подія сталась у квітні 2020 року в селі Миклаші колишнього Білогірського району.

«Перебуваючи у тривалих неприязних стосунках з потерпілою після розірвання відносин, чоловік вирішив помститись останній. Він призначив дівчині зустріч. Вона ж погодилась, аби поставити крапку у стосунках з колишнім хлопцем. В стані алкогольного сп’яніння він сів за кермо, а коли приїхав на призначене місце, не зменшуючи швидкість навмисно наїхав на дівчину, яка стояла біля припаркованого авто, та втік. В результаті аварії потерпіла втратила ногу. За принципової позиції сторони обвинувачення доведено вину засудженого саме в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, яке є небезпечним для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Апеляційним судом ухвалено новий вирок, яким хлопця засуджено до 7 років позбавлення волі», — повідомили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», на Житомирщині дев'ятикласницю засудили до 13 років позбавлення волі за жорстоке вбивство 14-річного хлопчика. Причиною вбивства стало нерозділене кохання.

Фото: Національна поліція

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