Виїзд українців за кордон в умовах війни: чи випустять тих, хто заборгував за кредитами

Під час дії воєнного стану з країни забороняється виїзд чоловіків призовного віку. Втім, Кабмін зробив виняток з цього правила, дозволивши перетин кордону деяким категоріям українців. Однако навіть ті, кому дозволено це робити, можуть зіткнутися з певними труднощами. Зокрема, через борги.

За словами адвоката та юриста Ario Law Firm Антона Діденка, наявність заборгованості перед банком або МФО жодним чином не впливає на виїзд із країни, а банк не може заборонити українцям переміщатися, передає ICTV.

Інша справа — якщо є судове рішення. «У зв’язку з невиконанням грошових зобов’язань, у тому числі кредитних, особі може бути обмежено право виїзду за кордон», — зазначає експерт та додає, що таке обмеження можливе лише у межах вже відкритого виконавчого провадження та за наявності відповідної ухвали суду щодо обмеження права виїзду: «В іншому випадку заборони не існує, а також жодних додаткових документів особі, яка має кредит, брати з собою не потрібно».

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Наявність або відсутність виконавчого провадження можна перевірити у відповідному Реєстрі, де зафіксовані рішення, які повинні бути виконані за результатами суду та інших державних органів у порядку, передбаченому виконавчим провадженням.

До речі, перевірити свою кредитну історію можна за допомогою телеграм-бота «Кредитна історія УБКІ», застосунку «Кредитна історія», застосунку Privat24 /"Кредитний рейтинг"; Інтернет-банку «Приват24» «Мої рахунки"/"Кредитний рейтинг»; сайту Українського бюро кредитних історій.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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