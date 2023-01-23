«Евертон» Миколенка звільнив тренера-легенду англійської прем'єр-ліги

Англійський «Евертон», який зіграв у липні минулого року благодійний матч проти київського «Динамо», прийняв рішення звільнити головного тренера Френка Лемпарда.

Під керівництвом легенди прем'єр-ліги (за ігрову кар'єру у складі «Челсі» завоював усі можливі трофеї в Англії, став переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також є рекордсменом за кількістю голів за «синіх»), який очолив команду наприкінці січня минулого року, «іриски» в сезоні-2022/2023 виступають вкрай погано. Зокрема, клуб із Ліверпуля має невтішну серію з десяти матчів без перемог у всіх турнірах (2 нічиї та 8 поразок), займаючи передостаннє місце в турнірній таблиці.

При цьому українець Миколенко мав довіру тренерського штабу, взявши участь у всіх матчах нинішнього сезону прем'єр-ліги (загалом від моменту переходу в січні 2022-го Віталій провів за «ірисок» 37 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол).

Із заміною Лемпарду керівництво «Евертона» поки що не визначилося, але в Англії обговорюють можливі кандидатури. Зокрема, серед наступників називають іншого легендарного футболіста Уейна Руні, який наразі очолює американський «Ді Сі Юнайтед», а також Шона Дайча (екс-«Бернлі») та Нуну Ешпіріту (екс-«Вулверхемптон» та «Тоттенхем», зараз працює в «Аль-Іттіхаді»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після відходу зі збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії.

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