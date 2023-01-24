Печериці з креветками у вершковому соусі: рецепт від автора салату «Рожевий фламінго»

На відміну від Ектора Хіменеса Браво та Євгена Клопотенка, одеський фудблогер Валерій Пономар більше відомий у мережі, де в нього тільки у TikTok понад 2 мільйони передплатників.

Також Пономар активно публікує свої рецепти та рекомендації у соцмережах Facebook та Instagram.

Саме там кілька днів тому з'явився рецепт печериць з креветками у вершковому соусі, який викликав інтерес у багатьох користувачів своєю оригінальністю.

Для його приготування потрібні такі продукти:

Печериці 400 гр

Креветки 10 шт

Часник 2 зуб

Петрушка 1 ст. л

Біле столове вино 80−100 мл

Вершки 33% 150 мл

Сіль, чорний перець (до смаку)

Приготування:

Печериці нарізати навпіл й обсмажити на олії до рум'яного кольору та випаровування вологи.

Креветки, часник і зелень додати перед додаванням вина, випарувати алкоголь з вина (приблизно 2 хвилини), щоб залишився тільки аромат.

Залити вершки.

Готувати на повільному вогні, постійно помішуючи до загусання.

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