Печериці з креветками у вершковому соусі: рецепт від автора салату «Рожевий фламінго»
На відміну від Ектора Хіменеса Браво та Євгена Клопотенка, одеський фудблогер Валерій Пономар більше відомий у мережі, де в нього тільки у TikTok понад 2 мільйони передплатників.
Також Пономар активно публікує свої рецепти та рекомендації у соцмережах Facebook та Instagram.
Саме там кілька днів тому з'явився рецепт печериць з креветками у вершковому соусі, який викликав інтерес у багатьох користувачів своєю оригінальністю.
Для його приготування потрібні такі продукти:
Печериці 400 гр
Креветки 10 шт
Часник 2 зуб
Петрушка 1 ст. л
Біле столове вино 80−100 мл
Вершки 33% 150 мл
Сіль, чорний перець (до смаку)
Приготування:
Печериці нарізати навпіл й обсмажити на олії до рум'яного кольору та випаровування вологи.
Креветки, часник і зелень додати перед додаванням вина, випарувати алкоголь з вина (приблизно 2 хвилини), щоб залишився тільки аромат.
Залити вершки.
Готувати на повільному вогні, постійно помішуючи до загусання.
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